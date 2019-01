Jorge Valdivia lanza duras críticas a los medios de comunicación

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia salió a comentar uno de los casos más “bullados” del último tiempo, el polémico fichaje de Juan Carlos Gaete, quien no comenzó con el “pie derecho” su estadía en los “albos”.

Bajo ese panorama y todo lo que se ha comentado en los medios de comunicación, el referente del cuadro “Popular” lanzó duras palabras a una emisora radial y un periódico chileno, por el tratamiento que ha tenido la noticia del exCobresal, acusándolo a él por iniciar el “bullying “que se le hace a Gaete en Colo Colo.

“Todo nace porque a un periodista lo llamaron y le dijeron que Jorge Valdivia comenzó a hacerle Bullying a Gaete”, comenzó diciendo el jugador en su cuenta de Twitter.

“Muchos periodistas toman la noticia del supuesto amigo de Juan Carlos Gaete. Radios, televisión, redes sociales y más. Deciden no averiguar, no investigar, cómo me imagino que les enseñan cuando estudian muchos para llegar a ser periodistas, comunicadores”, agregó.

“Pero deciden decir públicamente que le han hecho bullying en Colo Colo, la noticia se hace viral y siguen sin investigar, en total a los días ya no se hablará más del tema”, continuó.

Además cuestionó duramente la información que se publica en los medios de comunicación. “Por ejemplo lanzan una gran bomba: ‘Mario Salas enojado con Jorge Valdivia’, donde el propio entrenador lo desmiente, pero los medios no se retracta, deciden seguir con otras noticias”, agregando lapidariamente que “el daño está hecho”.

“A lo largo de mi carrera he cometido muchos errores, nunca me escondo, nunca me escondí. Siempre di la cara, siempre el medio exige explicaciones, pedidos de disculpas, pero ¿Cuándo ellos se equivocan? ¿Lo reconoce?”, sentenció.