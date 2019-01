Edson Puch y su debut en la UC: "Me costó, me sentía muy pesado"

Universidad Católica disputó su primer amistoso del 2019 en el empate a 1 frente a Everton por el comienzo de la Copa Viña del Mar, y donde hicieron su debut en los cruzados el técnico Gustavo Quinteros y el delantero Edson Puch.

Sobre su estreno en el conjunto precordillerano, el atacante sostuvo a Fox Sports: “Quería jugar, lo iba a hacer menos, pero tenía muchas ganas de jugar. El profe me preguntó e iba a jugar menos. La verdad es que venía de tres meses de para, porque al último (en México) tuve una lesión de ligamento colateral medial, pero ya estoy mejor”.

“Me costó en el primer tiempo, me sentía muy pesado, pero al pasar el tiempo me sentí mejor. Me acomoda jugar más por la izquierda, siempre lo he hecho por ahí. Pizzi (en la Copa América Centenario) me probó en la derecha, pero mi posición natural es por la izquierda. Me cuesta por la derecha, me siento más cómodo por el otro lado”, añadió el iquiqueño.

Además, se mostró contento por el buen recibimiento que tuvo por parte de la hinchada de la UC: “Sentir el cariño de la gente ayuda mucho, es lindo. Después uno entra a la cancha con más confianza y con más ánimo. Le agradezco el cariño a la gente”.

Por último, Puch sostuvo que “Católica es el actual campeón y hay que buscar buenos objetivos. No están lejos, hay un buen equipo y, en la medida que vayan pasando los partidos, vamos a ir mejorando”.