Piñera “trolea” en vivo a presidente de Universidad de Chile: “¿Cuándo va a tener estadio la U?

El presidente de la Chile, Sebastián Piñera, tuvo una curiosa participación en el matinal “Mucho Gusto” donde estuvo junto al mandamás de Mega y Universidad de Chile, Carlos Heller, a quien “troleó” en vivo por la promesa del estadio para el cuadro “azul”.

El dialogo comenzó sumamente directo por parte del jefe de estado. “A los hinchas de Católica y la “U”, los colocolinos tenemos tremenda envida porque nunca hemos podido ganar el campeonato de segunda división”.

A lo que Heller le respondió “¿usted es de Colo Colo? No lo creo. Usted es de Católica”.

Piñera no se quedó atrás y le dijo: “Toda mi vida he sido hincha de la Católica, pero por un momento, nos involucramos en Colo Colo con un grupo de amigos. Y fijese que Col Colo ganó cinco campeonatos y llegamos a la final de la Copa Sudamericana”.

También recordó la “gran generación alba”, en la que figuras como Arturo Vidal, Matías Fernández y Jorge Valdivia han sido importantes hasta hoy en el fútbol chileno. “Fue el sustento de la generación que nos dio la Copa América”.

Pero no todo quedó ahí, ya que el Presidente continuó con sus bromas: ¿Cuándo va a tener estadio la ‘U’?”, provocando las risas del panel. “Cuando usted me ayude a que me reciban en un lugar”, sentenció el presidente de Universidad de Chile.