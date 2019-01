La "Roja" sub 20 buscará ante Colombia meterse al hexagonal final del Sudamericano

Chile estaba al borde del barranco en el Sudamericano Sub 20. Tenía que sumar ante Brasil si no quería irse tempranamente eliminado en su propia casa. No había mucho optimismo, pero ante el rival más complicado del grupo, al menos en el papel, la Roja se sacudió de sus demonios e hizo el mejor partido del torneo. Hoy ante Colombia buscará su clasificación a las 19:30 en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Héctor Robles mantendría la oncena que jugó el miércoles. Un empate dejaría adentro a la Rojita. Si bien estaría emparejado con los caribeños en puntos (5) y en diferencia de goles (0), la balanza se inclinaría a su favor por los goles anotados. Los nacionales tienen tres, mientras que su rival solo uno.

“Esperamos tranquilos y con mucha confianza el partido, pero vamos a seguir adelante ya que nadie creía en nosotros”, dijo el defensor Nicolás Díaz en la previa.

Colombia sabe que hoy tendrá una tarea difícil enfrente. “Chile es un rival muy duro porque la localía, todo, es a favor de ellos. Lo he visto y sé que es un rival que sale a proponer todo el partido”, el volante cafetero Hayen Palacios.

ATON