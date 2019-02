Universidad Católica reduce a dos sus opciones para reforzar la delantera

Nicolás Muñoz/ Deportes en Agricultura

Universidad Católica agiliza las tratativas por el tan ansiado “nueve” de experiencia que solicita, el técnico boliviano-argentino Gustavo Quinteros. La primera opción en la precordillera es el delantero ecuatoriano Miller Bolaños, que milita en el Xolos de Tijuana de la Liga MX. Otro de los que suena en la UC, es el paraguayo Pablo Velázquez.

Bolaños complace el paladar futbolístico del estratega cruzado, que ya lo dirigió en la selección ecuatoriana y también en Emelec. La traba, es el alto costo del jugador, cuya cláusula de salida supera los 2 millones de dólares.

Según lo averiguado por Deportes en Agricultura, el salario de Bolaños también dificulta su arribo, puesto que anualmente percibe un sueldo que supera por más del doble al jugador mejor pagado de la franja. El actual representante de ariete fue quien llevó a Quinteros a la selección de Ecuador y también al fútbol árabe. El contacto entre ambas partes podría agilizar las tratativas.

Desde Xolos de Tijuana desconocen por ahora algún acercamiento formal por Bolaños, pero en San Carlos intentarán negociar por el jugador.

Tal como mencionó Deportes en Agricultura, el delantero paraguayo Pablo Velázquez también es una opción en el ataque de los cruzados.

El “guaraní” aseguro que “me contactaron, yo les di el OK, porque tengo mi pase”, agregando que “si se da sería por año. No he cerrado con ningún club esperando a la UC. Me gusta Católica por lo que representa. Sé que participará en Copa Libertadores”.