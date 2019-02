[FOTOS] Revisa las mejores postales que dejó el duelo de Palestino e Independiente de Medellín

Futbol, Palestino vs Independiente Medellin Copa Libertadores 2019 El equipo de Palestino alientan a su equipo durante el partido de la Copa Libertadores contra Independiente Medellin disputado en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santaigo, Chile. 06/02/2019 Andres Pina/Photosport Football, Palestino vs Independiente Medellin Copa Libertadores Championship 2019 Palestino"s fans cheer their team during the Copa Libertadores Championship match against Independiente Medellin held at the San Carlos de Apoquindo stadium in Santiago, Chile. 06/02/2019 Andres Pina/Photos