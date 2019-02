Frank Kudelka y el opaco rendimiento de la U: “Hay un sinnúmeros de anomalías que no saben”

El ambiente en Universidad de Chile está cada día más caliente, el hincha de los azules al terminar el empate 1-1 frente a Cobresal en el Estadio Nacional comenzaron a pifiar a los jugadores y cuerpo técnico por el resultado.

Con esa perspectiva el entrenador de la U, Frank Darío Kudelka, aseguró que hay muchas cosas que la gente no sabe y que la salida del preparador físico Gustavo Flores no es una excusa para no llevarse la victoria.

“Fue un partido sufrido, faltaron un montón de cosas. No salimos mentalmente del partido ante Melgar, a pesar que fuimos ganando no hay excusa ni culpa. Nosotros no pudimos sostener un partido que comenzamos ganado”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Respecto a la salida del preparador físico, el técnico señaló que “no estoy el momento de lucidez para dar una opinión certera. Lo que puedo decir es que hay un sinnúmero y casi permanente de anomalías que atentan contra el bienestar genera que ustedes no saben. Después lo puedes ganar o perder pero eso no justifica lo de hoy”.

“A veces se torna y desde hace mucho tiempo dificultoso poder llevar a agotarse cuando uno está tranquilo. No justifico si gano un partido o porque se fue alguien. A veces uno está la altura para solucionar, pero el sinfín de problemáticas y anomalías de cosas que no se saben hace difícil sostener un partido”, agregó muy cabizbajo.

Otra de las cosas que aseguró el DT fue que siguen golpeados con la eliminación de Copa Libertadores. “Llegábamos cansados. Si hubiésemos ganado la fase, abríamos volado hoy, llegamos con un desgaste físico y emocional. Hubo jugadores que estaban cansados y otros que estaban con fiebre. Pero cuando no se gana no se valora”.