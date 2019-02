Mario Salas tras la victoria ante Unión Española:” Me voy conforme con el rendimiento de Colo Colo”

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, ganó al fin su primer partido de la temporada 2019, esto tras derrotar por 3-1 a Unión Española en la primera fecha del Campeonato Nacional, donde Pablo Mouche y Andrés Vilches le dieron la alegría a los “albos”.

Sobre el análisis, el “Comandante” señaló en conferencia de prensa que “ganamos justamente, fuimos un rival que hasta el minuto 15 o 20 del segundo tiempo fuimos un equipo que estuvo por sobre Unión Española”.

“Creo que hicimos las cosas bien, vamos de menos a más. Vamos mejorando y teneos que ir encontrando el equipo y seguimos creciendo”, agregó.

Respecto al rendimiento de sus pupilos tras las lesiones de Agustín Orión, Jorge Valdivia y Esteban Paredes, el DT expresó que “fue un partido que no tuvimos puntos bajos, solamente rendimientos por sobre la media. Estoy contento por lo de Andrés y todos los jugadores”.

“Me voy satisfecho por el equipo, habían jugadores que no estaban considerados titulares lo hicieron bien, me voy con mucha alegría porque ganamos porque le damos una alegría al hincha y vamos mejorando, cada día mejor y hay cosas que hay que seguir reforzando”, dijo.

También tuvo palabras para lo que fue su debut. El “Comandante” señaló que “es lindo ganar y darle una alegría al pueblo de Colo Colo, cuando gana la mayor parte de Chile queda contento”.