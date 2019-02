Esteban Paredes todavía no puede debutar: sería baja frente a Universidad de Concepción

Colo Colo tuvo un buen resultado frente a Unión Española en la primera fecha del Campeonato Nacional 2019, cotejo en el que no estuvo el delantero chileno Esteban Paredes, quien todavía no ha superado las dolencias físicas y ahora, probablemente no esté para el encuentro frente a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

Según lo averiguado por Deportes en Agricultura, el “tanque” todavía está recuperándose muscularmente de su abductor izquierdo, que de no tratarse puede convertirse en una pubalgia.

De no jugar el “último gran ídolo de Colo Colo”, en su lugar podría estar Andrés Vilches, quien fue el artífice de dos de los tres goles que los “albos” anotaron ante los hispanos.

Otro de los que posiblemente no esté es Jorge Valdivia, quien sigue en tratamiento por el edema muscular en uno de sus gemelos, por lo que todavía no se sabe si el “Mago” podrá debutar en este Campeonato Nacional 2019.

Una noticia más un poco más favorable para los colocolinos es la vuelta de los entrenamientos de Matías Zaldivia, quien se integró a los preparativos del equipo de Mario Salas, tras la luxación en su hombro izquierdo.

Así y dependiendo cómo evolucionen los jugadores, Colo Colo sigue preparándose para la segunda fecha del Campeonato Nacional 2019, donde se medirán ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.