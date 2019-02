Aránguiz: "A Alexis y Vidal no se les va a olvidar jugar de un día para otro"

Charles Aránguiz sigue destacando en el Bayer Leverkusen. El volante chileno marcó un golazo en el empate a 1 frente al Krasnodar de Rusia, aunque no fue suficiente para evitar la eliminación del cuadro de las aspirinas de la Europa League.

Tras el cotejo, el “Príncipe” se refirió al buen presente que vive y dijo que se toma su titularidad en el cuadro germano con mesura.

“Estoy preocupado de hacer las cosas bien aquí en Alemania. Voy paso a paso y cuando llegue la Selección daré el cien por ciento”, reconoció el puentealtino a Fox Sports Chile.

Además, tuvo palabras de aliento para Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes no han logrado consolidarse en la titularidad del Manchester United y el Barcelona, respectivamente.

“Ellos son jugadores muy importantes y no se les va a olvidar jugar de un día para otro. Si ambos no tienen oportunidades de jugar todos los partidos creo que no afecta”, enfatizó.

“Ellos llegan a Chile y se sienten muy cómodos, entonces yo al menos que los conozco no me preocupa si no están teniendo la regularidad necesaria de cara a la Copa América”, añadió.