Gary Medel ya palpita los amistosos con “La Roja”: “Espero estar ahí liderando a la selección”

El volante nacional Gary Medel es uno de los referentes de la selección chilena de Reinaldo Rueda, por lo que su voz se hace notar cuando habla. Durante esta jornada el “Pitbull” aseguró que están preparados para los partidos amistosos y avisó que quiere ser siendo un aporte al “Equipo de Todos”.

Sobre los amistosos que se disputarán en Estados Unidos, el mediocampista señaló a Fox Sport que “son partidos fuertes. México es un gran equipo, lo mismo Estados Unidos, creo que serán dos plataformas muy buenas para llegar a Copa América.

“Espero estar ahí, liderando a la selección y tratar de hacer lo mejor posible para lo que viene, que es la Copa América. Espero estar y hacerlo de la mejor manera”, agregó el capitán del equipo nacional.

Otra de las cosas que comentó el ex Boca Juniors fue sobre lo que vendrá para su futuro, todo esto tras el interés del West Han United de Manuel Pellegrini. “Todavía no hablo de renovar, me queda un año más, pero nosé lo que querré para el futuro, no tengo nada concreto”, cerró.

Cabe destacar que la selección chilena comenzará sus partidos preparativos el viernes 22 de marzo frente a México en San Diego (23:00 horas). Luego medirá fuerzas con Estados Unidos en Houston el próximo martes 26 (22:00 horas de Chile).