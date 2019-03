Cristóbal Jorquera: “La comparación con Valdivia me jugó en contra”

Aton Chile/ Radio Agricultura

Cristóbal Jorquera anotó el gol con que Palestino selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se está sintiendo futbolista otra vez. Volvió a inicios de año tras 400 días sin jugar. El volante ha tenido una respetable carrera, pero no la que se esperaba cuando asomaba en las inferiores de Colo Colo. Quizá la expectativa fue demasiado alta. Jorge Valdivia, otra joya salida de la cantera alba, lo elogió y dijo que sería su heredero. El futbolista de 30 años cree que la comparación lo terminó perjudicando.

“Era muy chico, tenía 17 o 18 años, y en su momento ese halago, que siempre agradecí, me jugó un poco en contra. Se generaron muchas expectativas y yo quizá no estaba preparado en ese momento. Igual después me fui a préstamo, volví a Colo Colo, jugué bien y eso me permitió ir a Italia”, contó en conversación con AS Chile.

El ex Parma no esconde su admiración por el “Mago”. Lo tiene en un sitial de privilegio y no siente que coman en la misma mesa. “Compararme con Jorge, quizá por características puede ser, aunque él es un jugador extraordinario, le tengo mucha admiración. Para mí es el mejor ’10’ de los últimos 20 años, entonces me da un poco de vergüenza compararme con él”, afirmó.

A Jorquera le costó agarrar continuidad en el Cacique. Cuando parecía que lo lograba, tras la partida de Giovanni Hernández y el mal paso de Daniel “Chucky” González, llegó Macnelly Torres, la gran contratación de Blanco y Negro.

“El 2008, que fue un momento que tuve continuidad, trajeron a un tremendo jugador como Macnelly Torres. Habían pagado mucho por él y se justificaba que me sacaran. De hecho, volví a irme a préstamo, pero uno aprende de todas esas situaciones. Eso sirvió para mantenerme en Europa por ocho años”, expresó el actual jugador de los árabes.