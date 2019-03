Esteban Pavez y su autocrítica: "El año pasado estuve muy bajo"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Esteban Pavez tuvo una grisácea última temporada en Colo Colo. Llegó a mitad de año proveniente del Atlético Paranaense y nunca fue titular indiscutido para Héctor Tapia. Cuando le tocó jugar, tampoco mostró su mejor versión.

“Soy muy autocrítico. Creo que soy un jugador muy regular y el año pasado no tuve un buen año. Estuve muy bajo y eso me preocupó y hoy siento que estoy retomando mi nivel”, comentó hoy el volante en conferencia de prensa.

La llegada de Mario Salas cambió diametralmente su situación. Dejó en el banco a Carlos Carmona, ha vuelto a ser un “pac-man” en la mitad de la cancha e incluso llegó a ponerse la jineta de capitán.

“Este año me puse muchos objetivos y quiero cumplirlos. El profe (Mario Salas) me ha ayudado mucho y esperamos seguir sumando triunfos”, aseguró.

Pablo Mouche, el extremo recién llegado a Macul, dijo estar sorprendido con el buen nivel de su compañero e incluso pidió que lo llamen a la Roja. Él futbolista de 28 años se ilusiona sin dejarse nublar.

“La selección es algo que me seduce bastante. Pero hoy estoy enfocado en Colo Colo. Partido a partido. Yo le agradecí Pablo lo que dijo. Uno no se espera que un jugador con la trayectoria que tiene él hablé así de uno”, expresó el ex Rangers y Unión Temuco.

El Cacique ha tenido un buen arranque de torneo tras una pretemporada para el olvido. Hay buenas sensaciones en el Monumental. Por momentos se ha visto el fútbol punzante que quiere el “Comandante”. El mediocampista contó que se lo toman con calma.

“Nos tomamos muy tranquilos el inicio del torneo. Somos un equipo en construcción. En los amistosos no éramos los peores y ahora no somos los mejores por ir ganando”, apuntó.

Los albos vencieron a Unión Española y a Universidad de Concepción sin sus dos faros. Esteban Paredes y Jorge Valdivia no estuvieron por problemas físicos. El goleador podría volver el domingo frente a Curicó.

“Dentro de la cancha (Paredes y Valdivia) son grandes referentes y marcan mucha diferencia en los momentos necesarios. Es obvio que los queremos tener pronto en cancha”, cerró Pávez.