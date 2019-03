Presidente de Palestino y posible fichaje de defensa francés: “Son inventos del momento. No hay contacto”

Durante la jornada del pasado jueves comenzó a circular el nombre del defensa francés Mamadou Wagué, quien varios medios, especialmente el L’Équipe del país galo, aseguraban que iba a ser el nuevo jugador de Palestino pensando en la Copa Libertadores.

Bajo ese panorama, el presidente de equipo árabe Jorge Uauy conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura donde echó por tierra las vinculaciones del exjugador del Le Mans o Metz para sumarse a las files del elenco de La Cisterna.

“Son inventos del momento. No hemos tenido ningún contacto con el jugador. La verdad es que no lo conozco en lo personal, nunca he oído hablar de ese jugador”, dijo el mandamás.

Respecto al duelo que se aproxima frente a Unión Española en la tercera fecha del Campeonato Nacional 2019, Uauy expresó a Deportes en Agricultura que “lo más probable que juguemos con suplentes porque el partido de copa está a la vuelta de la esquina, es el próximo miércoles y está difícil pelear los dos frentes”.

“No somos un equipo que tiene tan grande un plantel para tener el mismo nivel en los dos frentes. Aunque los chicos que entraron contra Huachipato lo hicieron muy bien, ojalá que lo hagan de la misma manera si les toca ahora”, sentenció