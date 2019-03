¿Y Universidad de Chile? Marcelo Díaz asegura que le gustaría retirarse en Racing

Aton Chile/ Radio Agricultura

Desde que se fue al Basilea a mediados de 2012, Marcelo Díaz siempre ha dicho que le gustaría volver a la Universidad de Chile para cerrar su carrera. Sin embargo, un retorno que se daba casi por seguro fue puesto en duda por el propio futbolista.

“Carepato” llegó hace un año a Racing de Argentina. Allá ha deleitado con su fútbol y lo han llenado de cariño. Hoy en una conferencia vía streaming realizada por el club, un hincha le preguntó si le gustaría retirarse en la Academia.

“Sería lindo retirarme en Racing, me han hecho sentir como en casa. Me han traspasado mucha admiración y me han dedicado cánticos, y sí, da para pensarlo”, respondió el volante que ganó la Copa Sudamericana con los azules en 2011.

En Buenos Aires, Díaz se puso a las órdenes de Eduardo Coudet. Un entrenador intenso, que a veces se le olvida que ya no es jugador y que le toca estar al otro lado de la línea de cal.

“Como futbolista era buenísimo, y claro, algo loco. Ahora está más calmado, pero dentro de su locura, nos envolvió a nosotros y tiene un equipo que está primero y con chances de ser campeón”, declaró el ex Celta de Vigo.

El “Chelo” es la brújula de los de Avellaneda. Quita en el medio, da salida limpia, lee bien los momentos de los partidos. Tiene a varios favoritos en su posición.

“Siempre he dicho que me gusta Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Pirlo, Paul Scholes. Incluso he nombrado a la ‘Bruja’ Verón anteriormente. Son jugadores de buen pie, pero con mucho carácter también”, comentó.