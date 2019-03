La razón que dilató la llegada de Duvier Riascos a la UC

Gustavo Quinteros, técnico de Universidad Católica, pidió insistentemente un delantero y la dirigencia le cumplió su deseo. Tras una larga negociación, acordó con Duvier Riascos. El colombiano, con pasos por México y Brasil, llega para pelear un puesto con Sebastián Sáez y Diego Valencia.

Los cruzados invirtieron 460 mil dólares en el arriendo del pase. En su momento parecía que la operación se había caído. El entorno del ex Vasco Da Gama dijo que por motivos personales la “Culebra” no viajaría el 25 de febrero, como estaba previsto.

El ariete de 32 años, en su presentación, comentó que su llegada se dilató porque tuvo problemas con la señal de su celular. Sin embargo, y según informó CDF Noticias, estaba esperando una oferta de China.

No pasó nada con los asiáticos. El día 26, el ex América de Cali decidió venir a Chile. Pese a que no está en su mejor forma física, es posible que debute el martes frente a Libertad por Copa Libertadores.