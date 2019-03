DT de U. de Concepción tras sufrida victoria en Copa Libertadores: “Hay que trabajar en los errores”

El entrenador de Universidad de Concepción, Francisco Bozán, conversó con la prensa luego de la épica victoria por 5-4 frente a Sporting Cristal en su debut en Copa Libertadores, donde el “Campanil” tuvo varios errores defensivos pero al final logró llevarse el triunfo.

En su particular análisis, el DT señaló que “somos un equipo que suele ser concentrado la mayor parte del tiempo, pero clasificamos a esta copa y eso es lo que hemos tratado de hacer. Me parece que eso teníamos que entender durante el partido para que no nos volvieran a empatar”.

“Lastimosamente nos vuelve a pasar, creo que ahí tenemos que sacar una lección importante de eso”, añadió.

Bajo esa misma línea, Bozán aseguró que en un momento que “teníamos que volver a concentrarnos lo más rápido posible porque hay un tema de distracción de balones perdidos. Generábamos espacios y zozobras. Más allá de todo el equipo está haciendo un esfuerzo que todo el equipo hizo una gran actuación para sacar el resultado adelante”.

“Nosotros somos un equipo muy concentrado, que hoy tiene variantes ofensivas que nos permite hacer cuatro goles, pero tenemos que trabajar en los errores defensivos”, sentenció.