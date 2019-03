Nicolás Oroz: "No es el comienzo que esperaba"

Universidad de Chile ha tenido un difícil inicio de año. Las críticas han aguijoneado al técnico, Frank Kudelka, y a varios jugadores. Uno de ellos es Nicolás Oroz, pese a que ha jugado poco por lesiones y decisiones del entrenador. El volante argentino llegó de O´Higgins a principios de temporada. Tiene claro que en el cuadro laico no hay paciencia para nadie.

“Más allá de lo personal, pienso en lo grupal. Vine a un club como la U y quería jugar la Copa Libertadores. El primer objetivo no se pudo cumplir y más encima tuve la mala suerte de lesionarme. En principio no es el comienzo que esperaba, pero estamos en proceso de mejorar y meternos en el equipo”, le dijo el nacido en Avellaneda a La Tercera.

Los azules hace rato buscan un enganche que maneje los hilos en la mitad de cancha y le de juego asociado al equipo. Varios han pasado y prácticamente ninguno ha convencido. El formado en Racing cree que tiene la personalidad necesaria para triunfar.

“Es una linda presión, no es algo que de temor o pese. Sé la responsabilidad que tiene mi puesto y sé lo que fueron a buscar cuando me llamaron. Intento darme al ciento por ciento con lo que sé hacer, porque por algo me llamaron”, afirmó.

Su contratación parece no haber satisfecho a Kudelka. El ex Talleres pidió un enganche hasta último momento. Varios nombres rondaron por el CDA. Luis Jiménez, César Valenzuela, Pedro Morales, “Bebelo” Reynoso, etc. Al futbolista de 24 años no le incomoda.

“Una institución como esta necesita dos o tres jugadores por puesto. Le hace bien al equipo para tener una competencia sana. Es lo normal que busquen a alguien”, comentó.

Si la U no le ganaba a Huachipato la semana pasada, “Triple K” corría riesgo de ser despedido. Los resultados y el fútbol grisáceo que había mostrado su escuadra lo tenían al borde del barranco. Johnny Herrera, arquero y símbolo del equipo, salió a defenderlo y a pedir que se respeten los procesos. Oroz es de la misma idea.

“Creo en los procesos, más allá de que en estos clubes grandes los tiempos son más cortos y se necesitan los resultados de inmediato. Hubiese sido contraproducente”, expresó.

