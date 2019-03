Herrera: "Kudelka se sintió manoseado y no respaldado por los dirigentes"

Hasta que se acabó la era de Frank Kudelka como técnico de Universidad de Chile. El estratego argentino presentó este miércoles su renuncia a la banca del cuadro azul tras los magra campaña en este 2019 y los problemas con la dirigencia.

La determinación del cordobés fue un verdadero mazazo para el plantel de los estudiantiles, que a pesar de los malos resultados, en los últimos días le manifestó todo su apoyo al ahora ex adiestrador laico.

Uno de los que se refirió a la partida del trasandino fue el portero y capitán de la U, Johnny Herrera: quien admitió: “La renuncia nos cayó como balde de agua fría. De golpe y porrazo nos enteramos de que el ‘profe’ se va. Es una renuncia medio obligada. Nos cayó mal”.

Además, el cancerebero agregó: “Prácticamente todo el plantel le pidió que siguiera. Pero él, muy digno, prefirió irse antes de que lo echaran cascando. Nosotros tratamos de convencerlo, le dijimos que nos íbamos a sacar la cresta pero no aceptó”.

También, el nacido en Agol aprovechó de disparar contra Azul Azul: “Kudelka se sintió manoseado y no respaldado por los dirigentes. Lo apoyamos. Esta no era la solución. Era un buen proyecto. Hace rato que no comparto las decisiones de los dirigentes”.

