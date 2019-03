Deportes Iquique empata un increíble partido a Palestino

Deportes Iquique empató un increíble partido a Palestino en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2019, duelo que se disputó en Cavancha, donde los “dragones” lograron revertir un 3-1, tras errores defensivos que tuvo los “arabes”.

De entrada se adelantaron los ‘árabes’, que no se hicieron esperar para abrir el marcador. A los 5 minutos, Cristóbal Jorquera vio adelantado a Sebastián Pérez y le dio al balón desde la mitad de la cancha, el esférico dio el travesaño y el rebote le quedó a Roberto Gutiérrez, que definió de zurda ante la marca de Andrés Imperiale y puso el primero del encuentro.

El cotejo se tornó con poca acción luego del tanto, pero los Dragones Celestes se las ingeniaron para llegar a la igualdad momentánea: centro de Héctor Berríos, Matías Donoso se la dejó a Óscar Salinas y éste marcó con un preciso tiro que dejó sin chances a Fabián Cerda (20’).

Lo que quedó de la primera parte fue con los dos equipos intentando sacar diferencias. Salinas y Donoso intentaron por los locales, mientras que Lucas Passerini, Gutiérrez y Jorquera crearon peligro para los ‘tetracolores’, pero ambos porteros estuvieron firmes para mantener la igualdad.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Ivo Basay sacaron a relucir por qué están viviendo un gran momento tanto en el torneo como en la Libertadores. El cuadro de colonia se adelantó nuevamente en el marcador con el tanto de Julián Fernández, que venció al “Zanahoria” con un certero derechazo cruzado (55’); mientras que el tercero lo puso otra vez el “Pájaro” Gutiérrez, ahora con otra definición cómoda tras del centro de Guillermo Soto.

El cotejo parecía sentenciado para los locales, pero los de Pablo Sánchez no bajaron los brazos y alcanzaron un más que valioso empate. A los 86’, Luis Del Pino Mago le pasó el balón muy débil a Cerda y se lo quitó Salinas, quien no controló bien pero el rebote lo aprovechó Donoso para descontar (86’). Dos minutos después, Del Pino tuvo otro error grosero: el mismo Salinas le ganó la posición y el venezolano le tomó la camiseta en el área, penal que no dudó en cobrar Juan Lara y que cambió por gol Edwuin Pernía para igualar definitivamente (89’).

Con esto, los ´’árabes’ se mantienen en zona de clasificación a Copa Sudamericana al quedar sextos 7 con puntos. Por su parte, los Dragones Celestes son novenos con 5 unidades.

Lo próximo para Palestino será la Supercopa, la que disputará contra Universidad Católica el sábado a las 18 horas. En tanto, Deportes Iquique volverá a la acción luego de la fecha FIFA cuando visiten a Colo Colo.