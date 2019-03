Gabriel Suazo: “Nunca me habían preguntado dónde quería jugar”

Aton Chile/ Radio Agricultura

Gabriel Suazo está siendo una de las gratas sorpresas de la temporada en Colo Colo. El jugador de 21 años, desterrado a la banca por “Tito” Tapia y usado como lateral izquierdo por Pablo Guede, tuvo una conversación con Mario Salas en la pretemporada. Le dijo que su puesto natural era de volante. El “Comandante” lo puso en la mitad de la cancha y no erró.

“Nunca me habían preguntado directamente dónde quería jugar. No me había tocado y gracias a Dios con este cuerpo técnico sí se dio. Ya había sentido la sensación de jugar como titular en Colo Colo, pero no como volante, lo tomo de la manera más agradable, uno se siente más cómodo jugando en su posición”, declaró en diálogo con Fox Sports.

El colocolino sueña con volver a la Roja. Ya tuvo minutos en la era Pizzi y espera tener su oportunidad con Reinaldo Rueda. No es fácil ganarse un lugar. Hay muchos nombres rimbombantes para pocos puestos.

“Si uno hace buenos partidos y tu equipo gana, uno se ilusiona. Tenía ganas de estar en la Selección, no se dio por distintas circunstancias, no hay que decaer y seguir avanzando hacia adelante. Es una ilusión ir a la Selección”, afirmó.

Una de las sorpresas en la última nómina de la selección fue Iván Morales, compañero de “Gabi” en Colo Colo. El joven ariete, tras volver del Sudamericano Sub 20, recién debutó ante Cobresal y las lesiones le abrieron lugar frente a Universidad Católica.

“Lo felicitamos, obviamente fue una citación sorpresiva para él, ya que no le había tocado jugar tantos minutos. Muy feliz por él y seguramente Rueda lo vio en la Sub 20 que hizo buenos partidos. Fue sorpresiva para nosotros también”, expresó Suazo.