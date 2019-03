Retraso de Arturo Vidal habría provocado molestia en Reinaldo Rueda

En la Selección chilena esperaban que a más tardar el martes, Arturo Vidal arribara a San Diego, Estados Unidos, para sumarse al plantel de “La Roja” y comenzar a trabajar de cara al amistosos de este viernes ante México. Sin embargo, el volante del Barcelona aterrizará recién este miércoles a suelo norteamericano al sufrir un problema con su visa.

Según dio a conocer el CDF, el retraso del mediocampista no le cayó nada de bien al técnico del combinado criollo, el colombiano Reinaldo Rueda.

De acuerdo al citado medio, el estratego caleño se enteró recién en el desayuno del martes sobre el lío del ex Bayern Múnich. Y como Andrés Fazio ya no forma parte del directorio de la ANFP, y era él el nexo entre el adiestrador y los dirigentes, ahora el ex DT de Flamengo ya no sabe con quién conversar cuando ocurre este tipo de incidentes.

Consignar que el año pasado, cuando la selección chilena enfrentó a Perú en Estados Unidos, Alexis Sánchez sufrió un problema similar al de Vidal y finalmente se sumó al plantel en México.