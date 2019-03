Gary Medel: "Si dependiera de mí, tendría en la Roja a Marcelo Díaz"

Aton Chile

Cuando faltan horas para que la Selección chilena dispute ante México el primero de sus dos amistosos en esta gira norteamericana, el tema sobre la ausencia de Marcelo Díaz en la era del técnico colombiano Reinaldo Rueda es cada vez más difícil de que se termine.

Ahora, el capitán de la Roja, Gary Medel, sacó la voz para volver a desmarcarse de los rumores que lo apuntan a él y a Arturo Vidal como los responsables de la marginación de “Carepato” y como los “cabrones” del combinado criollo.

“Esa situación duele y molesta mucho, porque nos apuntan siempre a los mismos por cada situación que sale, a mí y a Arturo. La verdad es que por eso no dan ganas de hablar. Es una especulación que creó el medio hacia nuestra persona y eso nos perjudica, no sólo a nosotros, sino que a todo el grupo, porque se crea un ambiente medio feo. Al final es siempre lo mismo, hablan y hablan pero no tienen pruebas, eso es lo que me molesta”, reconoció el “Pitbull” a radio Cooperativa.

Consultado sobre si alguna vez ha interferido en las decisiones de algún DT, el jugador del Besiktas sostuvo: “Nunca y jamás lo voy a hacer, porque sería una falta de respeto hacia el fútbol, hacia mi cuerpo técnico, hacia mis compañeros y hacia mi persona. Obviamente jamás me he metido en esa situación”.

Respecto a la razón de la ausencia de Marcelo Díaz, el formado en Universidad Católica dijo: “Eso deberías preguntárselo al técnico. Marcelo en su club lo está haciendo muy bien, creo que es un gran jugador y a esta selección le ha dado mucho. Si llega a estar aquí con nosotros, ojalá se dé porque a mí siempre me acomodó bastante jugar con Marcelo, dependería solo del técnico, no de los jugadores ni de los periodistas. Porque los periodistas son los que quieren meter a Marcelo acá en la Selección. Si dependiera de mí también lo tendría aquí con nosotros, porque es un gran jugador”.

En cuanto al supuesto conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, Medel expresó: “Lo de Claudio quedó en el pasado. Fue por la eliminación que se habló tanto en ese momento, creo yo. Pero Claudio es un gran jugador, es el capitán de esta selección y siempre lo ha sido. Ha liderado esta selección por muchos años y lo ha hecho siempre de maravillas. Ese tema ya se zanjó”.