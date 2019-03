Los comentarios contra Rueda tras confirmar a Iván Morales como titular en el Chile-México

La selección chilena y su similar de México se encuentran disputando un amistoso en San Diego, Estados Unidos, donde el delantero de Colo Colo, Iván Morales, es una de las grandes sorpresas en la oncena titular del DT de “La Roja”, Reinaldo Rueda, ante los aztecas.

Esto no cayó muy bien en los fanáticos del “Equipo de Todos”, ya que a través de las redes sociales se quejaron por confirmar al formado en los albos, esto porque según ellos no tiene la capacidad para estar en el combinado nacional.

Te invitamos revisar lo comentarios cruzados:

Juega Ivan Morales de 9? Bien, ojalá la rompa el pendejo, ese wn va a ser el 9 en él preolímpico del otro año, pero como estos culiaos solo andan preocupados de si llaman o no a Marcelo Díaz …

Ivan Morales, IVAN MORALES. El cuarto delantero de Colo-Colo po weon. Ha jugado con suerte tres partidos este campeonato. No se, ya no tengo paciencia para Rueda, por ultimo que justifique sus decisiones coherentemente, pero no. Es un sacowea.

— Cata (@CataFutbolera) 23 de marzo de 2019