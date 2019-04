Salas se abre a la opción: "No descartamos que Valdivia y Paredes entren desde el primer minuto"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Colo Colo ya se encuentra en Quito para enfrentar este martes a Universidad Católica de Ecuador en el estadio Atahualpa, por su debut en la Copa Sudamericana 2019.

En la previa del cotejo, el técnico del Cacique, Mario Salas, adelantó que Jorge Valdivia y Esteban Paredes, dos referentes y figuras del cuadro albo, podrían ser titulares.

“No descartamos que entren desde el primer minuto, mañana vamos a definir el equipo. La verdad es que hay más posibilidades de que jueguen”, reconoció el estratego en conferencia de prensa.

Respecto al “Mago”, quien ingresó en el segundo tiempo en el triunfo ante Deportes Iquique y mostró un gran nivel, el “Comandante” sostuvo: “Jorge es un jugador que tiene unos dotes y talentos únicos, es un jugador muy distinto y lógicamente esperamos poder tenerlo mañana o en los partidos que vienen contar con su talento”.

Además, el DT se refirió al entrenamiento realizado en la siempre complicada altura de Quito: “Si bien es cierto el trabajo de hoy no fue exigente, porque venimos del viaje y de jugar hace poco, siento que son temas que no hay que tocarlos. No es nada nuevo para nosotros jugar en altura, si bien, es cierto que la altura cuesta, no creo que sea un tema para nosotros”.

“Consideramos que (la altura) es un tema importante, pero es algo secundario para nosotros porque lo más importante pasa a ser Universidad Católica como equipo. Sin duda esa es la premisa fundamental”, agregó.

En cuanto al elenco del Guayas, dijo: “Sabemos todo de Universidad Católica, la hemos analizado profundamente, es el equipo más goleador del torneo ecuatoriano, es un equipo que tiene una muy buena posesión de juego, jugadores de muy buen pie y debe ser uno de los mejores equipo de Ecuador”.

Por último, Salas expresó: “Lo más importante es ganar, siempre lo hemos dicho, y ganar como Colo Colo lo ha estado haciendo en el último tiempo”.