El calvario de hijo de Luis Núñez: “Un dirigente me echó sin explicación de Universidad Católica”

El ex futbolista de Universidad Católica Luis Núñez ya cumplió seis meses como prófugo de la justicia después de ser acusado de participar en un incidente con armas de fuego, el cual terminó con una persona muerta y otra herida.

Y mientras “Lucho Pato” sigue sin dar señales de aparecer, su hijo Bryan Núñez, actualmente en Deportes Linares, confesó el calvario que está viviendo al recibir duros insultos y denunciar que lo echaron sin explicación de la UC.

“Estaba teniendo un buen rendimiento y de la nada llega un dirigente que se acerca a un ‘profe’ que le dice: ‘Él no puede seguir aquí jugando’. Me echaron, me dijeron que no podía seguir entrenando. “Me sacaron sin explicación”, confesó en diálogo con 24 horas sobre su expulsión del cuadro cruzado.

“Quiero seguir los pasos buenos de mi padre. Lo positivo que hizo en Universidad Católica, en el fútbol chileno. No me gusta que traten de delincuente, de narcotraficante, de asesino. Yo no lo soy, quiero que separen esas cosas porque a mi familia le hacen daño”, añadió.