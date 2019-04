Gabriel Suazo: "He desperdiciado varias ocasiones de gol, trato de aprender de Paredes"

Gabriel Suazo vive el mejor momento de su carrera en Colo Colo. El volante es titular indiscutido en el equipo de Mario Salas y viene de abrir el camino marcando un gol en la remontada victoria del Cacique frente a O’Higgins. A pesar de eso, el jugador no está completamente conforme con su desempeño.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el mediocampista fue bastante autocrítico y aseguró que todavía no define del todo bien en los albos.

“Yo soy el primero que me ofusco, que me enojo conmigo mismo por la definición. He tenido muchas ocasiones y las he desperdiciado. Me mandan los videos, los veo, los analizo y trato de mejorar”, reconoció el futbolista.

“A la hora de definir nadie quiere fallar un gol. Trato de aprender, sobre todo de Esteban (Paredes) que es el más goleador de todos, pero no es fácil, no todos tienen esa jerarquía dentro del área. Trato de aprender de los mejores, quiero aprovechar esas oportunidades. Siempre trabajo al máximo”, añadió.

Además, se refirió a su experiencia en la Selección chilena de Reinaldo Rueda: “Hablé un poco, pero no mucho, él le habló al grupo. Pero más que nada eso de mejorar la definición. Hago lo más complejo, siendo un volante retrasado llego a la zona de gol y eso le gusta. Quizás no me lo dijo concretamente, pero sé que lo tengo que mejorar”.

“Fue una experiencia importante. Espero demostrar semana tras semana que puedo seguir estando, primero en Colo Colo y luego se verá la Selección. Todos se ilusionan con la Selección, pero yo trabajo de la mejor forma en Colo Colo y luego se verá la opción de ir”, completó.

Aton Chile