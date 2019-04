Nicolás Massú le pone sus fichas a Garín para el duelo ante Shapovalov

El medallista olímpico destacó que siempre tratará de ir a ver a los tenistas nacionales y apoyarlos.

La jornada anterior fue un día feliz para el tenis chileno, ya que Christian Garín y Nicolás Jarry ganaron sus respectivos partidos y avanzaron a la siguiente ronda del ATP 500 de Barcelona.

Uno de los que está siguiendo de cerca es Nicolás Massú, ya que el capitán del equipo de Copa Davis también es el entrenador de Dominic Thiem.

Precisamente, Massú habló con Deportes en Agricultura donde destacó que el martes recién pasado “fue un día muy emocionante para el tenis chileno”.

El medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 también habló sobre el duelo de Garín, quien tendrá que enfrentar al canadiense Denis Shapovalov, actual número 18 del ranking.

“Debe pensar partido a partido. El de hoy es un lindo partido. Su rival tiene un potencial enorme, marca diferencias, pero Garín está pasando por su mejor momento y en arcilla tiene más chances”, comentó Massú.

Con respecto a Jarry, el “Vampiro” enfatizó que el triunfo ante Alexander Zverev “le dará mucha confianza” en lo que viene.

“Cuando me calzan los tiempos, intento apoyarlos. Para mí, eso es un incentivo muy grande. Ser entrenador de Thiem me ha acercado mucho más a Garín y a Jarry. Hoy tengo una cercanía mucho más grande con ambos”, agregó el ex tenista.