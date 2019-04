Javier Frana y las críticas a Jarry: “Uno no se puede guiar por la gente que de repente se entera de la existencia de un jugador”

El argentino Javier Frana, comentarista de ESPN y parte del staff de Nicolás Jarry desde febrero, analizó en Deportes en Agricultura el presente del tenista, que hoy fue eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Estoril.

“Uno no se puede guiar por la gente que de repente se entera de la existencia de un jugador. Hay que tener mucho cuidado. Lo que le pasa a Nico es lo que le pasa a jugadores de elite y más en un deporte individual. Uno va creciendo, pero las cosas no se pueden realizar de la noche a la mañana. Hay momentos en que parte del crecimiento es superar obstáculos y superar dificultades propias, y no solamente las que te plantea un adversario”, dijo respecto a las críticas que ha recibido el tenista por su irregular 2019.

En relación a cómo ve a Jarry respecto de los cambios que ha ido experimentando en su juego, Frana aseguró que “él está decidido, es completo y es de los primeros que busca trabajar en todo lo que sea necesario. A veces es difícil que todo te vaya saliendo. Hay jugadores que están abiertos a hacer cambios más rápidos, otros menos. Nico en ese sentido es muy profesional y lógicamente que quiere que todo le funcione bien”.

Jarry tiene un récord de siete triunfos y nueve derrotas a nivel ATP durante la presente temporada. Frana no quiso dramatizar con el presente del actual 70º del mundo. “No puedes crecer fuerte si no generas tus anticuerpos. Cuando uno pasa por esas etapas es cuando más madura, más crece y más fortalecido sale, con la naturalidad de lo que corresponde para un deporte tan exigente y tan complejo en el que está solo”.

Respecto a su tarea en el staff que lidera Martín Rodríguez, Frana precisó: “Yo simplemente estoy tratando de ser un aporte, de estar algunas semanas. No tengo un rol particular. Es simplemente tratar de sumar dos ojos más para tratar de acompañar la idea que está muy clara y muy unificada que viene desde Martín Rodríguez que es su entrenador principal”.