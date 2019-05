Jorge “Kike” Acuña se confesó: “Fumaba en el entretiempo de los partidos y hasta en Pinto Durán”

El exmediocampista de la selección chilena y de Unión San Felipe, Jorge Acuña, ha sido uno de los futbolistas más polémicos de la última década. Sus excesos, las fiestas y el apodo del “Rey de la Noche” hicieron que el “Kike” tuviera literalmente más de un dolor de cabeza.

En ese contexto, el ahora estudiante para entrenador de fútbol en el INAF conversó con Las Últimas Noticias, donde habló de una de las épocas más oscuras de su carrera: la fama y los excesos.

“Soy el único jugador que se chantó después de retirarse, porque algunos ahora se toman hasta el agua del acuario. Yo acá (en Chile) fumaba hasta en el camarín en el entretiempo y después corría como loco. En Pinto Durán también fumaba. La pieza se llenaba de humo y sólo faltaba Carlos Pinto”, comenzó diciendo.

En esa línea, el “Kike” aseguró que “fue una época loca. Me pagaban 800 lucas por sólo ir a una disco. Iba con amigos y a ellos los llenaban de copete. Hacíamos muchos tongos para que hablaran de mí y me persiguieran. Esos amigos nunca más los vi. Me gastaba un millón 800 mil pesos en un almuerzo. Llegaba al mediodía y me quedaba tomando hasta la noche”.

Respecto a sus objetivos, Acuña señaló que “haré clases de fútbol junto con mi hermano que se prepara para ser preparador físico. Mi escuela está enfocada en niños de 8 a 13 años y estamos con todos los ánimos. Compré petos conos, balones todo nuevo para darles una buena formación”.

“Eso es lo que quiero y mi objetivo. Me gustaría comenzar como ayudante de campo en San Felipe que es mi casa”, cerró en relación a sus estudios como entrenador de fútbol.