Alfredo Arias: “Obtuvimos un triunfo que merecíamos mucho antes”

Alfredo Arias finalmente sumó su primer triunfo en Universidad de Chile. Después de nueve partidos de empates y derrotas, el DT del elenco azul consiguió uno victoria con una goleada de 4 a 2 sobre Deportes Iquique que dejó a los laicos fuera de la zona de descenso.

Y una vez finalizado el partido, el técnico del Romántico Viajero no pudo ocultar su alegría por el resultado, asegurando que le entregará tranquilidad al plantel de cara a los próximos desafíos en el segundo semestre.

“Lógicamente, ayuda un triunfo en la situación que estábamos, pero lo merecíamos antes. La pelota ingresó rápidamente y nos dio tranquilidad en el juego, que no seguimos cometiendo los errores que realizábamos cuando nos poníamos en ventaja”, indicó el charrúa.

Además, el oriundo de Shangrilá tuvo palabras de aliento para sus jugadores y señaló: “El triunfo significa que tengo un plantel muy valiente y si estamos todos unidos en el objetivo de que el equipo ande bien, vamos a seguir en una buena senda.”

“Agradecimiento a la gente que dirige a la U, a la hinchada y a los jugadores, porque uno no puede solo agradecer cuando vienen bien las cosas. Esto es solo un partido, vienen muchos, hay que pensar en el próximo torneo (Copa Chile) que es de mata mata”, complementó el entrenador uruguayo.

Posteriormente, Arias se tomó con enfado una pregunta sobre una posible salida y sentenció: “Si a todos los profesionales les preguntaran si van a seguir trabajando, si se le preguntara a un doctor si seguirá después de no poder salvar a alguien, no es desatinado pero me genera algo. Pido más alturas de mira”.

“No pasa nada, pueden preguntar si renuncio todas las semanas, pero no está en mi la decisión. Yo no me he rendido nunca en mi vida y no me voy a rendir con una camiseta que tiene un historial de no rendirse, que tiene gente de mucha riqueza”, finalizó el ex Santiago Wanderers.

ATON Chile – P.C.