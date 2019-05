El United destaca a Alexis como su "único representante" en la Copa América

El Manchester United destacó este miércoles al delantero chileno Alexis Sánchez como el único integrante de la plantilla que disputará desde mediados de junio la Copa América de Brasil 2019, certamen donde la ‘Roja’ buscará el tricampeonato.

El popular equipo de la Premier League valoró el llamado del ‘Niño Maravilla’ al seleccionado que dirige Reinaldo Rueda, donde aparece como uno de los emblemas del combinado que quiere ser protagonista en la tierra de la samba.

En su cuenta oficial de Instagram, el United subió una foto del tocopillano con la casaquilla de la ‘Roja’ y el ‘7’ en la espalda, con la siguiente leyenda: “@Alexis_Officia1 will be #MUFC’s sole representative when the Copa America kicks off on 14 June”.

Otros futbolistas sudamericanos del conjunto que dirige el noruego Ole Gunnar Solskjaer, los argentinos Sergio Romero y Marcos Rojo, además de los brasileños Fred y Andreas Pereira, no fueron considerados para defender a sus respectivos países.

Quien sí fue convocado fue el ecuatoriano Antonio Valencia, aunque el defensor dejaría el Manchester United para militar en la próxima temporada en el Sheffield United.