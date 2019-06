Defensor de Paraguay le responde ácidamente a Ruggieri por menospreciar a su selección

A pesar que el defensor de Paraguay Víctor Ayala no participó en el empate 1-1 con Argentina en el Grupo de Copa América, tuvo palabras para responderle al trasandino Óscar Ruggieri, quien en un programa de Fox Sports “ninguneó” a los guaraníes.

“Paraguay es inferior a nosotros, sin desmerecer a Paraguay. Entonces tenemos que salir a demostrarnos a nosotros mismos”, expresó el campeón del mundo con la albiceleste.

Post duelo entre ambas escuadras, el zaguero no aguantó esto y respondió: “Cabezón, la tenés adentro. Se juega 11 vs. 11, ya no se juega con los nombres. Espero que hayas aprendido la lección, te demostraron cátedra de carácter yeso que te salvó el VAR porque pega en la pierna de Piris primero. Abrazo”.

Cae señalar que Argentina se encuentra en la última posición del Grupo B de la Copa América, teniendo como obligación vencer a Qatar para mantenerse con vida en el certamen continental.