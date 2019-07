“Estoy como abuelito sensible”: La confesión de Sergio Lagos

El animador de Canal 13, Sergio Lagos, no aguanto el llanto en ¿Qué haría tu hijo?, programa el que conduce. Todo esto luego de que se viera en el episodio del pasado viernes como el ex conductor de realitys se quebró tras ver como un pequeño niño, Marquito, eligió premios para ayudar a su familia.

“Emocionado con Marquito porque quiso cosas para sus padres, no lo que le llama la atención. Dijo unas palabras emocionantes”, dijo Lagos una vez concluido dicho capítulo.

Pero todo esto tiene explicación. El animador conversó con La Cuarta y reveló por qué está tan sensible. “Tiene que ver con los años, uno siente ciertas cosas con mayor intensidad, muy de abuelo… Estoy como abuelito sensible totalmente y no lo escondo, ni me da vergüenza, es raro, pero es así”.

“La vida se va moviendo y tal vez la paternidad también te pone en un montón de situaciones nuevas, de ir creciendo, de ir teniendo más experiencia, de madurar. Hay cosas que a mis 46 años las veo distintas que las de antes, pero siempre he sido un tipo con la sensibilidad encendida y a esta edad con mayor razón”, sentenció.