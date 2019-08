Mario Salas y salida de Agustín Orión: “Sin duda presenta algo especial"

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, habló en la presente jornada de la sorpresiva y polémica salida del arquero argentino Agustín Orión del ‘Cacique’, evitando dar señales de un quiebre entre él y los referentes del elenco popular.

La salida del golero se habría dado tras protagonizar un desencuentro con el ‘Comandante’ en relación a la disputa por el arco del ‘Cacique’, donde no quería por su experiencia pelear la titularidad con Bryan Cortés y Darío Melo.

“La salida de Agustín sin duda presenta algo especial porque es una persona que deja una huella, se nota su partida. Incluso ayer, con la asistencia de compañeros como muestra de afecto. Más allá de eso, lo que nos tiene que motivar es el partido del domingo, damos vuelta la página sobre Agustín”, expresó Salas de entrada.

Además, consultado por si existen realmente problemas entre el cuerpo técnico y los referentes del primer equipo, el ex técnico de Universidad Católica y Sporting Cristal señaló que “no sé nada de eso. Por los rumores no me dejo llevar“.

Respecto a si la salida del ex meta de Boca Juniors se debió a su negativa de convertirse en el tercer arquero, el estratega del elenco popular solo se limitó a decir que “no voy a desclasificar nada de mis conversaciones con mis jugadores, nunca. Yo ayer escuché la misma conferencia y él habla de motivos personales, yo no voy a referirme, él tomó la decisión y les dio los motivos”.

En cuanto a la particular declaración de Esteban Paredes ayer, quien al despedir al arquero señaló que más adelante la prensa se enteraría de las verdaderas razones de la partida de Orión, Salas dijo que “no me molestó, lo conversamos con Esteban y entiendo lo que dijo. No me molesta que vengan los jugadores a despedirse de un amigo, me parece perfecto. No revuelve la interna, me quedo con la respuesta de los jugadores día a día“.

Recordar que el miércoles el guardameta de 38 años, quien estuvo acompañado por Paredes, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche, Carlos Carmona y Jorge Valdivia, declaró que “a veces uno planifica o desea otras cosas y después se van por otro camino. Esta decisión es personal y llegamos a un acuerdo con la dirigencia. A veces las decisiones no son para manifestarlas en público porque no es el lugar ni el momento y no tengo por qué decírselo a ustedes”.