Esta es la programación de la fecha 16 del Campeonato Nacional 2019

Luego de que se reanudara el Campeonato Nacional, la acción del torneo no para y este fin de semana se disputará la segunda fecha de la segunda rueda.

Los fuegos los abrirán Unión Española y Unión La Calera, cuando se enfrenten este viernes a las 19:30 horas en el estadio Santa Laura.

En tanto, el sábado Universidad de Chile recibirá a las 20:00 horas a Audax Italiano en el Estadio Nacional, con la misión de ganar para abandonar la zona de descenso a la que regresó tras el empate ante Palestino.

Por su lado, Universidad Católica visitará a las 12:30 del domingo a Universidad de Concepción con la intención de seguir como sólido puntero del certamen, mientras que Colo Colo recibirá a las 17:30 ante Curicó Unido para mantenerse al acecho de los cruzados.

Esta es la programación completa de la segunda fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional:

VIERNES 2 DE AGOSTO

19:30 horas, Unión Española vs. Unión La Calera, estadio Santa Laura.

SÁBADO 3 DE AGOSTO

12:30 horas, Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, estadio Cavancha.

15:00 horas, Cobresal vs. O’Higgins, estadio El Cobre.

17:30 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP.

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.

DOMINGO 4 DE AGOSTO

12:30 horas, Universidad de Concepción vs. Universidad Católica, estadio Ester Roa.

15:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Everton, estadio Calvo y Bascuñán.

17:30 horas, Colo Colo vs. Curicó Unido, estadio Monumental.