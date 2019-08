"Esto me liquidó el día": Rodrigo Sepúlveda se emociona tras la muerte de la hija de entrenador Luis Enrique

Durante la jornada de ayer se dio a conocer la lamentable noticia sobre la muerte de la hija del ex director técnico de la selección de España Luis Enrique, quien falleció producto del osteosarcoma, un tipo de cáncer que se encuentra en los huesos.

Fue por medio de sus redes sociales que Luis Enrique publicó la noticia: “Durante esta tarde a la edad de 9 años, después de cinco meses luchando contra un osteosarcoma, nuestra hija Xana ha fallecido”.

Tras esto, el comentarista deportivo de Mega Rodrigo Sepúlveda publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, expresando su “pena” debido a la muerte de Xana.

“Esto me liquidó el día. Falleció a los 9 años la hija del ex técnico del Barcelona y de la Selección de España: Luis Enrique. 5 meses luchó para vencer a un cáncer de mierda que se la llevó”, comenzó expresando en su cuenta de Instagram.

A esto agregó: “Partió Xana. Que impotencia. Recién conociendo el mundo y dejó a su familia. Que impotencia, que pena más grande. Fue terrible cuando me enteré. Siempre con su padre en los brazos en los títulos que obtenía. Tremendo. Que descanse en paz 🙏🙏. Desde muy lejos, sin conocerlos su historia me llegó hasta lo más profundo. Siendo padre me pega aún más”, declaró.

