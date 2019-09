"Soy el niño maravilla": El poético video de bienvenida del Inter de Milán a Alexis Sánchez

En Inter de Milán no ocultan su emoción por el reciente fichaje de Alexis Sánchez. Por lo mismo, publicaron un video en sus redes sociales dándole la bienvenida oficial al delantero chileno.

En la presentación, el ahora ex Manchester United señaló con un poético mensaje: “Yo soy el aire, libre, ágil y amenazante. Soy el océano que juega con sus destinos, y el mío también. Soy el fenómeno que llega desde lejos, y que no para hasta que se ha cumplido. Ya me pueden ver. Soy el niño, el niño maravilla”.

Sánchez podría debutar mañana domingo 1 de septiembre ante el Cagliari ya que su DT Antonio Conte lo ubicó en la lista de convocados que viajará a Cerdeña para disputar la segunda fecha de la Serie A.

Además, tanto en la página oficial del cuadro “nerazzurri” como en el sitio de la liga italiana el tocopillano aparece indicado con la dorsal 11, la cual debería ser su camiseta en su nuevo curso en el fútbol europeo. De todas formas, queda ver la situación de Mauro Icardi, quien ocupa la 7 pero que está ad portas de salir del club.

Revisa el video a continuación:



ATON Chile