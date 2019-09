Leonardo Fernández y el Superclásico: "Me encantaría arruinarle la fiesta a Colo Colo"

Un duelo de dulce y agraz vivió el talentoso volante Leonardo Fernández en Coquimbo. A pesar de anotar su primer gol con la camiseta de Universidad de Chile, el equipo solo rescató un punto en su confrontación con los locales.

“Quería gritarlo por todos lados, pero había que sacar el partido adelante. Quería festejarlo con euforia, pero me llamó la atención ‘Marquitos’ (Riquelme) y me dijo que debíamos hacer otro y salimos corriendo. En el vestuario no se disfruto como quisiese. Con tranquilidad puedo decir que sacamos un punto, pero no me quedo conforme”, sostuvo en conferencia de prensa el uruguayo.

Poco a poco, Hernán Caputto le ha dado rodaje al volante, que lleva dos duelos saliendo desde la banca. Sin embargo, el jugador no se desespera: “Lo tomo positivo, nunca me tomé a mal esto. Me lleva de a poco y lo sigue haciendo. Trato de hacer lo mejor, quiero jugar, los minutos son cosas del entrenador”.

“Estoy preparado para jugar, pero con tranquilidad. Es una decisión del técnico y estoy con ganas, actitud y predisposición de disputar pocos o muchos minutos”, indicó “Morterito”.

Sobre el momento que vive la U, el mediapunta comentó: “Es raro ver a la U acá, me sorprende, como a todos. Merecemos salir y haremos lo posible para sacar buenos resultados”.

El charrúa ya piensa en el duelo contra Cobresal por los cuartos de final de Copa Chile y sostuvo que no le preocupa el tema de la altura: “Vendrán con confianza al vencer a Colo Colo, pero pensamos en que debemos proponer. Es un partido de copa, es diferente y lo tomaremos como se debe. La altura no será un factor. No pensamos que nos puede jugar una mala pasada. Jugaremos y no habrá excusas”.

Otro tema por el que fue consultado Fernández fue el Superclásico con el Cacique, duelo programado para la primera semana de octubre y en el que podría celebrar el récord goleador de Esteban Paredes en el fútbol chileno. “Me encantaría arruinarle la fiesta a Colo Colo. Tenemos nuestras armas. Eso sí, pensamos primero en Cobresal y después lo haremos en ellos”, expresó escuetamente.

También habló de la posición que más le acomoda: “Me están utilizando en el medio y actuaré donde Hernán me coloque. Me encanta de jugar “10” clásico, es lo más cómodo para mí. Me hace sentir con libertad para generar lugares y espacios para recibir la pelota”.