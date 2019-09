Reinaldo Rueda responde a los actos de indisciplina: “Si hay pruebas, las deben mostrar”

Una de las últimas polémicas que azota a la selección chilena, fue la publicación de un medio de comunicación que aseguró que hubo actos de indisciplina por parte de los jugadores de la Roja en la Copa América de Brasil 2019.

En ese sentido, el entrenador del “Equipo de Todos”, Reinaldo Rueda, abordó el tema e invitó a la persona que emitió los comentarios exponga las pruebas. Además, puso en suspenso qué jugador llevará la jineta de capitán en el duelo amistoso de este jueves con Argentina en Estados Unidos.

“Los he escuchado, debe ser una persona famosa a nivel mundial. Si tienen las pruebas, los invito a que los deben ratificar”, comenzó diciendo con un tono molesto.

“Invito a la persona que hizo esa denuncia que respete a los profesionales que corrieron por la bandera. Ningún jugador se desagarró, solo uno tuvo molestias”, complementó.

Pero eso no fue todo, ya que el caleño, aburrido de estas preguntas, comentó que “es triste no hablar de fútbol y que hablemos de algo que sucedió hace dos meses y que una persona, que no está segura de nada, lo publicara en Twitter”.

Otra de las cosas que conversó Reinaldo Rueda con la prensa en Estados Unidos, fue sobre la vuelta de Claudio Bravo, quien después de 21 meses no estaba en la Roja. “Él ha compartido con los jugadores, el cuerpo técnico y todo en normalidad”, dijo.

“Para que se ratifique la titularidad de Claudio tienen que pasar los días, el ideal es que actué y aporte con su madurez”, agregó.

En esa línea y quién debe ser el capitán para el compromiso ante Argentina, el DT aseguró que “estoy en proceso de definir quién debe llevar la jineta”.

Sobre las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel, jugadores que tienen un quiebre con el portero del Manchester City, Rueda explicó que “Vidal fue uno de los últimos en integrarse al Barcelona y Medel tuvo el cambio a Bologna, además del nacimiento de su hija. Por eso me arriesgue a perderlos”.

De esta manera, la Roja saldrá a jugar este jueves con Argentina en Los Ángeles, Estados Unidos, a eso de las 22:00 horas de nuestro país.