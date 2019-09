Mario Salas no se hace problema por las críticas:"Las respeto, pero no las escucho"

El entrenador Mario Salas se llenó de críticas después de la sorpresiva derrota de Colo Colo por 2-0 frente a Cobresal en el estadio Monumental, pues el resultado dejó a los albos aún más lejos, a 13 puntos, del líder del Universidad Católica.

De todas formas, el técnico del Cacique recibió el completo respaldo del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y del director deportivo, Marcelo Espina, algo que valoró el “Comandante”.

“Se agradece que me salgan a respaldar por lo que se ha generado en el ambiente, es un golpe de apoyo a la gestión. Me ayuda y me convence a que estamos coherentes a lo que el club quiere. Estoy firme en mi cargo, veo cosas muy positivas y eso me lleva a ver el futuro con mucho optimismo”, reconoció el DT en la conferencia de prensa de este jueves.

Sobre las críticas, el estratego sostuvo: “Vienen de gente muy entendida en la materia, pero no hay mayor crítica que la nuestra, estoy seguro que aquí nadie sabe cuanto porcentaje de posesión tuvo Colo Colo el fin de semana, pero yo si sé”.

“Y como siempre digo mi análisis es mucho más profundo y reflexivo. Las críticas las respeto pero no las escucho, en las críticas no se resalta nada bueno y un equipo que va segundo, algo bueno debe tener”, completó.

Colo Colo y Mario Salas buscarán recuperarse cuando reciban este sábado, a las 17:30 horas, a Everton en el estadio Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.