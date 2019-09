Un respiro para la UC: Juan Cornejo corrió con mejor suerte que el Gato Silva

La fractura de Francisco Silva, la expulsión de Stefano Magnasco y la derrota por 2-1 transformaron el duelo ante Unión La Calera en un partido fatídico. El lateral Juan Cornejo también provocó preocupación, tras abandonar la cancha por una lesión.

En el cuerpo médico de los cruzados temían que los exámenes pudiesen arrojar un esguince. Para fortuna de la UC, y según pudo averiguar Deportes en Agricultura, los resultados concluyeron solo un golpe en la rodilla derecha donde el jugador presenta un hematoma, descartando un compromiso de ligamentos.

“Los exámenes de Juan salieron mejor de lo que pensábamos. No me atrevería a hablar de plazos, pero eventualmente podría estar el fin de semana, aunque no es segura su presencia”, señaló Andrés Villa, traumatólogo del plantel.

Cornejo se presentará mañana en San Carlos de Apoquindo para conocer con exactitud el tiempo de recuperación que, preliminarmente, sería por un período de dos semanas.

De esta manera, Universidad Católica jugará la revancha ante los cementeros el próximo sábado 12 de octubre a las 20 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.