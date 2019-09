Gustavo Quinteros: "Mis frases sobre los árbitros fueron sacadas de contexto"

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, salió este viernes a aclarar sus dichos emitidos hace 24 horas, cuando aseguró que “los árbitros mienten” a la hora de criticar el informe de César Deischler por su expulsión ante Unión La Calera por Copa Chile.

El estratega de origen argentino indicó en la presente jornada que “quiero aclarar mis expresiones de la conferencia de prensa. Son expresiones que fueron sacadas de contexto. Y lo que menos quiero es enfrentarme a los árbitros. Solo quería aclarar que los dichos se referían directamente a una frase o un informe del partido. En ningún momento me referí en general al arbitraje, al árbitro o a los que estaban involucrados”.

“Me referí a una frase que se puso en el informe que no es verdad. Si en algún momento lo que yo dije, que no fueron las palabras ideales, molestó o no le gustó, o agredió al cuerpo arbitral en general, sinceramente pido disculpas”, agregó.

Para terminar, el ex seleccionador de Bolivia y Ecuador dijo “vuelvo a repetir, para que quede claro. No tengo nada en contra de los árbitros, si alguien se sintió ofendido y ofrezco disculpas. Esa frase que se puso en el informe no es mía, nunca lo utilicé en el partido”.

El colegiado del duelo jugado el pasado fin de semana en el ‘Nicolás Chahuán’ le mostró la roja al estratega cruzado por “lenguaje grosero y ofensivo”, luego que el trasandino le dijera “no tienen pantalones, cobardes, son un desastre”.

Ante esto, Quinteros señaló el jueves que “no entiendo por qué (me expulsaron), porque ningún momento le falté el respeto y eso de los pantalones es mentira. Lo digo públicamente, mintieron”.