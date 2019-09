"Llegando te tienes que tomar un farol": Reacciones de los cercanos de Niemann tras su histórico título

El pasado domingo, los ojos del mundo quedaron congelados tras el histórico título del golfista chileno Joaquín Niemann en el PGA, donde el criollo recibió un video de todos sus cercanos y no pudo aguantar las lágrimas producto de su felicidad.

La primera en aparecer en el registro fue su madre, quien no aguantó y se quebró tras reconocer todo el sacrificio de su hijo; luego familiares y amigos los que repetían que lo iban a esperar en su hogar.

“Llegando lo primero que tienes que hacer es un farol”, fue una de las frases que una cercana de “Joaking” lanzó, a lo que el golfista no pudo contener la risa.

Revisa el momento:

Nothing but love for @JoacoNiemann. ❤️

Watch the first-time PGA TOUR winner as he reacts to his family and friends’ congratulatory messages.#LiveUnderPar pic.twitter.com/wOLgW8EOG6

— PGA TOUR (@PGATOUR) September 16, 2019