Goldberg y continuidad de Johnny Herrera: "Sólo hemos conversamos con Echeverría"

Hace una semanas fue Sergio Vargas quien no quiso asegurar la continuidad de Johnny Herrera en Universidad de Chile para el próximo, y ahora fue el otro de los directores deportivos de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, el que puso suspenso a la opción de renovar contrato al portero y referente.

El ex delantero de los estudiantiles aseguró que por ahora sólo han tratado de ver la extensión del vínculo de Rodrigo Echeverría.

“Con Sergio (Vargas) fuimos bien prácticos y quisimos hacer memoria de nuestra experiencia como jugadores. Y lo más importante siempre es decirle la verdad al jugador. Nosotros asumimos el 22 de abril y el 24 nos juntamos a almorzar con él. Fue a la primera persona que llamamos. Y las conversaciones, algunas con tonos más altos que otras, han sido siempre de mucha honestidad. Extrema, me atrevería a decir. Pero siempre con la verdad por delante”, reconoció el “Polaco” a La Tercera sobre la relación con Herrera.

“Hablar con eufemismos no es bueno ni para él ni para nosotros. Y en ese sentido, si bien hemos tenido desencuentros, es un tipo que está entrenando bien, que está súper dedicado, que está apoyando con todo. Porque en este minuto necesitamos de todos. Tenemos que estar todos metidos, porque la situación deportiva no es sencilla; no es sencillo ver dónde estamos”, añadió el otrora delantero.

Respecto a la posible renovación de Herrera, Goldberg dijo: “(Con Echeverría) ha sido el único caso. El resto… no sabemos aún qué va a pasar el próximo año”.

Aton Chile