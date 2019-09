Kuscevic avisa a Colo Colo: "Si ya no piensa en ganar el título, es problema de ellos"

Por más que Universidad Católica lleve 13 y 14 puntos de ventaja a sus escoltas Audax Italiano y Colo Colo, respectivamente, en el cuadro cruzado van paso a paso y no se confían de la gran distancia que llevan en la cima del Campeonato Nacional.

De hecho, el defensa Benjamín Kuscevic ni se inmutó ante los dichos del capitán del Cacique; Esteban Paredes, de que los albos ya casi están fuera de la pelea por el título.

“Si Colo Colo ya no está pensando en ganar el título, ya es problema de ellos. Nosotros estamos siempre pensando en ganar partido a partido, porque nos pasó el año pasado que íbamos primeros en todo momento, pero por uno o dos puntos, entonces, nos acostumbramos a no pensar en más fechas ni en la distancia”, reconoció el zaguero en la conferencia de prensa de este martes.

“No podemos decir ni contra quién ni cuándo vamos a salir campeones, tenemos que ir ganando partido a partido. Sería algo muy egocéntrico, por definirlo de alguna manera, decir que queremos salir campeones ante Colo Colo, porque hay muchos rivales antes y después”, añadió.

En la misma línea, agregó: “Me tocó ver situaciones en las que se decía que Católica ya era campeón y después pasó de todo. Creo que hay que aprender de eso y esta generación ha sido mucho de querer ganar todos los partidos hasta el final, y no darse por ganadores en ningún momento. No me gustaría mirar el Campeonato como que ya está listo para nosotros”.

Por último, sobre su posible regreso a las canchas este sábado en la visita a Curicó Unido, tras un esguince de rodilla, Kuscevic sostuvo: “Sé que tengo que volver a ganarme un puesto, estuve mucho tiempo fuera y el equipo lo hizo bien. La competencia interna hace que el equipo suba el nivel y eso ya es un problema para el técnico, no para nosotros como jugadores”.

Aton Chile