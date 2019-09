Benjamín Inostroza: El juvenil que debutó con Sampaoli a los 15 años y la U lo olvidó

Información de Óscar Garrido

Esta jornada, el entrenador del Santos de Brasil, Jorge Sampaoli, explicó por qué no cita a jugadores de la cantera en el cuadro “Piexe”. El casildense, lo hizo recordando su paso por la U cuando convocó a un joven de 15 años, que incluso, marcó uno de los goles en Copa Chile.

“Ojalá que algún chico de acá pueda tener la posibilidad de reemplazar a los que hoy no están teniendo su mejor performance. Siempre en todos mis lugares donde estuve debutaron chicos, en la U. de Chile debutaron chicos de 15 años, en Copa Chile”, fue lo que dijo Sampaoli en conferencia de prensa.

En ese contexto, el hombre en cuestión es Benjamín Inostroza, quien hizo sus primeros pasos en el cuadro azul en 2012, pero con el pasar del tiempo los universitarios se olvidaron del delantero y hoy, juega en Rancagua Sur en la Tercera División A.

El ariete conversó en exclusiva con Agricultura, donde recordó ese increíble momento de su debut ante Santiago Morning y anotó su primer gol como profesional.

“Una semana antes de debutar jugué un partido preliminar y Sampaoli lo vio, hice tres goles y después de ese partido me llamó para decirme que me iba a citar para el partido en Copa Chile. En la citación fueron 19 jugadores, pero en la nómina entraban solamente 18”, comenzó diciendo.

“En el estadio el profe me dijo si quería hacer el calentamiento y le dije que sí, en ese momento calenté y me mandaron a la banca. Al momento de entrar hablé con Becaccece, estaba nervioso, pero después se me pasó. Fue indescriptible jugar por la U y por eso cuando marqué me puse a llorar”, agregó el atacante.

Pero su amistad con Sampaoli no quedó ahí, ya que en la Copa América 2015, el jugador hizo de pasapelotas en el Estadio Nacional.

“En el primer partido de la copa fui de pelotero y Chile ganó. Después al partido siguiente no fui y Sampaoli habló para que estuviera todos los partidos en la banca, porque para él fui su amuleto, hasta que salimos campeones”, reveló.

Después de estos increíbles recuerdos, Benjamín Inostroza, contó por qué no siguió en la U. “Me fui a préstamo a La Pintana, peleamos el ascenso, marqué varios goles y volví, me ofrecieron ser el juvenil que hiciera minutos, pero después no me pescaron, perdí la opción de jugar en Primera B y volví a La Pintana”, relató.

“Ese año no nos fue bien y cuando volví de nuevo la U me finiquitó, no me quisieron renovar el contrato; de ahí me llamaron de Audax, me ofrecieron seguir en juveniles y que me iban a colocar en el primer equipo, fui el goleador de los juveniles y no avancé”, agregó.

“Ahora estoy en Tercera A con Rancagua Sur y me estoy volviendo a reencantar con el fútbol”, sentenció.