¿Estuvo arreglado el premio de Messi? Jugador asegura que él no votó por la “Pulga”

Un gran escándalo destapó por estos días el capitán de la selección de fútbol de Nicaragua, Juan Barrera, quien aseguró que no votó en los premios The Best, pero en la plantilla que entrega la FIFA aparece que él lo hizo y por Lionel Messi.

“No votó por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso, gracias”, fue lo que publicó a través de redes sociales el jugador del CSD Municipal de la Liga Nacional de Guatemala.

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

El problema queda expuesto, ya que el documento oficial que entregó el ente regulador del fútbol mundial, con la votación de los capitanes de los diferentes países del planeta, aparecía que el jugador había votado a Lionel Messi, Sadio Mané y a Cristiano Ronaldo.

Esto se tomó como una posible “ayuda” para el trasandino, ya que todos esperaban que el gran ganador del galardón sería Virgil van Dijk, quien fue campeón con el Liverpool en la Champions League 2018/20.