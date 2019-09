Un efectivo O"Higgins venció a La Calera y amargó el debut de Coyette

El debut de Walter Coyette como entrenador de Unión La Calera fue amargo, pues un efectivo y contundente O’Higgins venció a su nuevo conjunto por 3 a 1 en el estadio El Teniente de Rancagua. Los pupilos aprovecharon sus opciones y se meten de lleno a la lucha por un cupo a copas internacionales.

Este era el primer partido sin Francisco Meneghini en el banco cementero, pero el equipo aún imprimía el sello dejado por “Paqui”, donde se vio al conjunto de la Quinta Región con la posesión y rotando el balón para hacer daños por las bandas, en especial por el sector derecho de Thomas Rodríguez, quien tuvo un interesante duelo con Roberto Cereceda.

Un peligroso centro del “Eléctrico” y el cruce perfecto de Erik Figueroa para impedir un cabezazo de Facundo Castro era lo único que montaban los dirigidos del “Fantasma”, pues el esférico era para la visita, que no profundizaba con ataques hacia el arco de Miguel Pinto.

Marcelo Larrondo tuvo la más clara, pero el travesaño le dijo que no a chileno-argentino. Un centro desde el costado izquierdo cayó en los pies del delantero. Al sorprenderse con el balón, le costó anestesiarla y se acomodó para percutar de zurda. Finalmente, la pelota pegó en el poste y se alejó del guardameta celeste.

Con el peso de los caleranos en el terreno de juego, el Capo de Provincia se encontró con un gol inesperado. José Luis Muñoz se halló con el espacio suficiente para meter un bombazo a distancia que se guardó en el ángulo de Augusto Batalla.

Mucho premio para los locales, que se ganaron un “vale otro” en el inició del complemento. Paulo Magalhaes disparó al arco y su remate fue directo al vertical, pero después de dos rebotes, Matías Navarrete puso las manos donde no debía y el árbitro Ángelo Hermosilla cobró penal. Marco Sebastián Pol convirtió con un latigazo desde los doce pasos.

Las emociones no pararon y en pocos minutos el juez pitó una nueva pena máxima, aunque esta vez para los forasteros. Nicolás Stefanelli no especuló y aseguró su tiro enviando al otro lado a Pinto. Sin embargo, Pol anotó su segunda conquista con un globito preciso que alcanzó manotear Batalla, pero no con la suficiente fuerza para evitar que cruzara la línea de meta.

Con este resultado, O’Higgins se coloca en la quinta ubicación con 34 puntos, dos menos que Colo Colo, actual escolta de Universidad Católica. Por su parte, Unión La Calera acumuló siete partidos sin ganar y se estancan con 30 unidades.

ATON Chile.