Lucas Aveldaño y el Superclásico: "Estamos preparados para traernos los tres puntos"

Lucas Aveldaño, defensor de Universidad de Chile, anticipó este jueves el Superclásico número 186 del fútbol chileno ante Colo Colo, a disputarse en el Estadio Monumental, apostando a salir a jugar de igual a igual y ojalá “repetir” el rendimiento que exhibieron ante Universidad Católica.

A la hora de ser consultado por el atractivo cruce de este sábado, el zaguero de origen argentino declaró que “es un partido que significa mucho, y creo que estamos preparados para traernos los tres puntos. Lo que importa son los puntos, pero sabemos que hubo muchos partidos que no los ganamos por mala suerte o por errores”.

“Las ocasiones, pocas o muchas, hay que aprovecharlas, más si jugamos de visitante. Un triunfo nos serviría mucho en lo anímico”, complementó.

En cuanto a la disposición del elenco colegial al momento de afrontar el duelo en un reducto donde no gana hace 18 años, el ex Belgrano y Tenerife señaló que “la idea es buscar el partido y no sentirse avasallado por el rival. Ojalá que podamos repetir lo que hicimos ante la UC. Si repetimos esa imagen, es muy posible ganar, cualquiera sea el rival (…) Muchos de nosotros vamos a ir por primera vez y quiero ganar. La idea es abstraerse de eso, porque si pensamos en los 18 años ya vamos con el resultado en contra”.

“Debemos ir con mentalidad ganadora, sabemos que estamos capacitados. Por ahí no se dan los resultados, pero estamos más fuertes que nunca (…) Es normal que estén preparando el festejo, pero nosotros queremos ganar ese clásico”, añadió.

En cuanto al delicado presente de la escuadra de Hernán Caputto en la tabla, penúltimo y en zona de descenso, el oriundo de Rafaella dijo que “esto es punto a punto y hoy los tres puntos te alejan de la zona roja, pero sumar ya nos sirve muchísimo (…) Toca el clásico, uno busca ganar porque necesitamos los tres puntos porque son importantes en la tabla y anímicamente”.

Por último, ante la posibilidad que en el ‘derby’ Esteban Paredes marque y se convierta en el exclusivo goleador histórico del fútbol chileno, Aveldaño expresó que “a mí no me sirve pensar en el festejo de Paredes, yo quiero ganar el partido. Solo hay que estar atento con Paredes, que tiene mucha jerarquía y puede marcar la diferencia en una jugada, pero nosotros queremos ganar ese clásico”.